Shahine BLONZ SHAHINE

Mon travail est principalement à l’huile, ce brassage des matières plus colorées les unes que les autres, ce ressenti que j’obtiens en travaillant avec le couteau et avec des glacis n’a d’égal que cette alchimie unique du mélange des couleurs.



Dans mes horizons, L’abstrait veut avant tout suggérer. Je veux initier le regard au voyage, au dépaysement, à la suggestion de scènes.





Coloriste, je me suis orientée et ensuite spécialisée vers l’abstraction suggestive chromatique.



J’ai toujours été émue par la couleur, la richesse des pleines pâtes, le souci de la géométrie avec un assouplissement de cette dernière aux besoins de la représentation de l’expression.

Saisir un monde visible pour l’exprimer dans ses reflets et dans la suggestion, tel est ma facture.



La trame commune de mes thèmes est souvent la verticalité,la force,le mouvement, l’élégance, et surtout l’émotion.