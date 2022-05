Shaiek MOHAMED

Ma formation universitaire m'a permis d'acquérir, une solide maîtrise des méthodes du traitement de l’information géographique et une connaissance approfondie dans l'aménagement du territoire.



Mon précédent stage de master 1 s’est effectué du 01 Avril au 31 Août 2014 à la Maison Municipale de la Santé d’Asnières-sur-Seine. Ce stage m’a permis développer un diagnostic territorial de la prévalence du surpoids et de l’obésité chez les enfants. J’ai été initié aux différents travaux statistiques et cartographiques afin de montrer que la pathologie s’avère plus répandue dans les classes les plus défavorisées. Cette étude s'est appuyée aussi sur une démarche qualitative, par l’observation du terrain du paysage asniérois et des entretiens semi-directifs avec l’équipe de la MMS (infirmières de santé scolaire, service prévention, diététicienne). Pendant ma deuxième année (Avril- Août), j’ai participé à la réalisation d’un atlas des professions de santé à l’Observatoire Local de Santé à Nanterre.



Je suis actuellement à la recherche d'un emploi en tant qu'un chargé d'études Systèmes d'Informations Géographiques





Mes compétences :

Visual Basic for Applications

SQL

SAS Statistical Package

PostgreSQL

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

MapInfo

Joomla!

GéoConcept

Corel Draw Suite

Autocad

ArcGIS

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator