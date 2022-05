Shailesh GOSWAMI

Titulaire d'un diplôme d'ingénieur en électronique et télécommunications de l'ISEP, Paris.



Avec plus de 3 ans d'expérience dans le domaine des télécommunications, j'ai travaillé comme Ingénieur Optimisation des réseaux radio. Dans mon dernier stage chez Sierra Wireless à Paris, j'ai réussi développement de logiciels pour test des modules embarqués sans fil pour les communications M2M (Machine to Machine) pour les applications automobiles.



Actuellement, je suis à la recherche active d'un poste dans l'étude et Développement ou Ingénierie Radio réseaux. Je suis ouvert à saisir les opportunités plus excitantes en poste commercial ou d'affaires aussi.



Mes compétences :

Python

Réseaux sans fil

C++

Eclipse

Jython

Javascript

MySQL

TCL/TK

Linux embarqué

JAVA

GSM and UMTS

Optimisation RF

CSS 3

HTML 5