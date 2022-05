Shaina BERRANGER

J'ai présenté un spectacle en tant que clown dans différentes écoles de l'Ariège, pour sensibiliser les enfants à l'apprentissage de la lecture. Puis j'ai crée deux spectacles d'improvisation sur le thème de l'écologie et qu'est ce que le bonheur, dans le cadre d'un cirque. Ceci m'a amené naturellement à me former comme Art-Thérapeute afin d'accompagner les personnes vers leur propre chemin intérieur de connaissance et de guérison à travers l'Art comme support.



Mes compétences :

Disponibilité

Enthousiasme

Patience

Écoute