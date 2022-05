Au sein de l'équipe des banquiers de Natixis, je suis responsable des secteurs Luxe & Cosmétiques, et investie également, en collaboration avec un Senior Banker, dans le projet de développement de l'offre Family Office de la banque .



Analyse et conseil financiers et stratégiques, contacts avec les directions financières et stratégie des sociétés du secteur.



Mes compétences :

Conseil

Luxe

Analyse financière

Organisée

Cosmétiques