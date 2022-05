Shan EISENBERG

Diplômé d’un MBA de l’ESSEC, où j’ai suivi une formation spécialisée en marketing, j’ai commencé à mettre à profit mes connaissances au cours d’un premier stage long effectué en marketing B2B et vente au sein d’une petite structure, qui m’a permis de développer mon sens commercial. Pour ce qui concerne mes compétences marketing, mes différentes missions au sein de Shell France, puis de Shell Car Care à Londres ont façonné depuis plusieurs années ma familiarité avec les techniques marketing dans un environnement de PGC, ma connaissance des différents canaux de distribution, en particulier la GMS, et mon ouverture à l’international.



Alors que mon expérience en France a forgé les qualités de rigueur et de conviction nécessaires pour vendre en interne et en externe un plan ou une démarche, mon expérience à Londres, de par sa forte exposition à l’international m’a permis de développer encore les aspects relationnels, multiculturels de mon profil ainsi que mes qualités de leadership.



Mes compétences :

Chef de groupe marketing

Chef de produit

Europe

Manager

Marketing

Marketing manager

Merchandising

Responsable marketing