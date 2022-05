FORCES ET COMPETENCES

• Maîtrise technique dans la recherche de produit:

- Identification des attentes des consommateurs au travers de la conception et de l’exécution de tests de consommation (quantitatifs et qualitatifs);

- illustration de la supériorité technique des produits et des exigences des consommateurs par la mise en place de démonstrations innovantes exécutées à grande échelle et à moindre coût;

- Réalisation d'essais cliniques et techniques visant à soutenir les nouvelles demandes;

- Gestion de projets à l’échelle internationale;

• Très motivée, travaille de façon autonome pour atteindre les objectifs définis.

• Collaborative/agile tout en travaillant avec rigueur et discipline.

• Réflexion stratégique et travail créatif: direction et édition de vidéos de haute qualité pour démontrer la supériorité du produit.



Nombreuses distinctions dont :

• 2012.9 100 Reconnaissances du PDG de P&G

• 2012 – 2013 « Platinum Power of You » de P&G (top performer)

• 2011 – 2012 « Global PR Star Nomination » de P&G (top 2%)



Mes compétences :

Claims

Cosmétique

Démonstration

Management

Microsoft Project Management

Support

Business Analysis

Conception

Marketing stratégique