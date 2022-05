Shanaz NAANAA MERZOUKI

18 années d'expérience dans le Conseil, la Direction et le Management de projets. Je suis certifiée Green Belt Lean Sigma.



Ma méthode privilégiée: le KAIZEN. Je l'enseigne et l'utilise depuis 2003. C'est un moyen efficace et rapide (4 semaines, 1 point / semaine) d'obtenir des résultats concrets tout en maintenant la motivation de tous. Je le compare à un régime ; plus vous perdez du poids efficacement dans la durée, plus votre volonté et motivation sont constantes et plus vite vous atteindrez votre "poids idéal".



« Le génie consiste à voir ce que tout le monde a vu et à penser ce que personne n'a pensé » Albert Einstein



Mes compétences :

Assurer l’interface avec la Direction, les équipes

Accompagner le changement, Dynamiser les équipes p

Concevoir, piloter partager les KPI Process et / o

Former les chefs de projets à la méthodologie KAIZ

Cartographier et Optimiser les Process d’Entrepris

Identifier les axes d’améliorations, Prioriser les

Auditer les Organisations et les Process