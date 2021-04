Shane HAWKINS

Améliorer la performance des entreprises :



• en aidant les directeurs et responsables à formuler leurs visions et stratégies d’améliorations.



• en procurant une assistance technique centrée sur la maintenance proactive, adaptative et le monitorage d’équipement.



• sur les grands programmes stratégiques ou techniques : dépannage ou accompagnement et conseils sur les meilleures pratiques incluant le suivi de projet et gestion des risques.



Mon profil:



• Conseiller fort de 12 ans d’expérience doublé de solides connaissances techniques



• motivateur et innovateur : je réalise des changements stratégiques pour améliorer, optimiser et faire avancer une organisation.



• ancien directeur de programmes de changement, d’amélioration et responsable pôle amélioration business, j’interviens pour définir, démarrer, débloquer ou stabiliser une initiative de business ou un programme spécifique.



• ancien adjoint groupe équipementier, chef de groupe soutien et responsable technique ayant de solides connaissances sur la conception, l’approvisionnement et le support des systèmes et programmes de maintenance et génie systèmes.



Mes compétences :



• Management et Qualité Intégré, Lean et Excellence Opérationnelle.



• PMO: analyser, améliorer, conseiller les programmes ou projets.



• Soutien logistique intégré et sûreté de fonctionnement pour obtenir une meilleure disponibilité opérationnelle et maîtriser le coût global de possession.



Voir mon profil sur linked in: fr.linkedin.com/in/hawkinsshane/fr





COMPÉTENCES

Développement, amélioration et évolution de l'entreprise

La maîtrise d’ouvrage et la direction du changement, d’un programme ou d’un projet

La direction des programmes ou équipes technologiques

Gestion de la relation client

Gouvernance et gestion des exigences

Gouvernance et gestion des risques

Gestion de la performance opérationnelle

Gestion de système intégré et assurance qualité

Soutien Logistique Intégré (SLI)

Gestion d’une crise

Français (B2/C1) – Courant

Anglais (C2) – langue maternelle



PRINCIPALES EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Directeur d’un département d’ingénieurs (30 personnes), directeur de divers projets (équipes de 60 personnes, 3 chef de projets, dépenses annuelles £20M vers 2000), chef de groupe soutien (60 personnes), responsable PMO (20 chefs de projet), directeur exigences et affaires des clients (actifs £2.2G, budget annuel de £380M +), adjoint et coordinateur de groupe (projets £200M, budget annuel de £20M), chef de Télécommunication et Systèmes Informatique (CSI) groupe (2500 utilisateurs), directeur des international CSI programmes OTAN (€180M – 130, 000 utilisateurs) et depuis 2009 consultant.



DIPLÔMES PRINCIPAUX

Masters Programme management et génie systèmes

Licence (2:1 B Eng (Hons) Degree) en télécommunication & informatique avec commerce et langues.



BREVETS PROFESSIONNELS et CERTIFICATIONS D'APTITUDE

Project Management Professional (PMP)

PRINCE 2 Practitioner

UK Chartered Ingénieur (C Eng) (Eur Ing)



AFFILIATIONS PROFESSIONNELLES

Fellow (membre supérieur) du Chartered Management Institut (FCMI)



Mes compétences :

Lean

Conseil

Pmi

Norme ISO 9001

PRINCE 2

Amélioration continue

Pmp

Kaizen