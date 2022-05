Shane MONTGOMERY

Un professionnel du supply chain, j’ai travaillé plus de 10 ans dans la logistique aussi bien chez des prestataires internationaux que chez des chargeurs et donneurs d’ordres avant de prendre le ‘virage’ informatique en 2000 avec le développement des outils modernes de gestion d’entreprise.



Mes premiers projets informatiques ont été conduits sur SAP où j’avais la responsabilité de plusieurs domaines fonctionnels ainsi que la formation et coordination des membres de mon service au sein d’une société utilisatrice.



Depuis fin 2004 je me suis spécialisé dans l’ERP Dynamics AX de Microsoft et aujourd’hui je détiens deux certifications – le module Production d’Axapta (version 3) et, plus recemment, Trade & Logistics dans Dynamics AX. Je possède également le premier niveau du diplôme Basics du CPIM (Certified Professional in Inventory Management)



J’ai également participé activement au développement de l’outil en complétant trois projets d’implémentation aussi bien en France qu’à l’étranger.



Je suis très à l’aise dans les environnements internationaux où le travail d’équipe prend une dimension supplémentaire car la connaissance de l’outil et du métier de la logistique ne suffisent pas, il faut également avoir une sensibilité multiculturelle ainsi qu’une maîtrise totale de plusieurs langues.



A ce jour j’ai démontré mon adaptabilité en réussissant aussi bien en entreprise qu’en SSII, en tant qu’indépendant et en tant que salarié.



Je recherche des projets d’envergure dans des secteurs d’activité stimulant où ma valeur ajoutée ‘métier’ peut s’exprimer et où mon expérience réussie servira de levier auprès de mes partenaires de travail.



Mes compétences :

Axapta

Logistique

Logistique industrielle

Microsoft Dynamics

Microsoft DYNAMICS AX

Supply chain