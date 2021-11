Sensible au Bien-Etre d'autrui, à la douceur de vivre et au partage, j'ai décidé de me spécialiser en Réflexologies (Plantaire et Vertébrale).



Mes compétences :



Réflexologie Plantaire et Vertébrale

Gestion du stress

Soin

Écoute active



Communication

PAO

Photo

Adaptation

Adobe InDesign

Infographie