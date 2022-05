Shannon O'ZOUX

La fin d'une étape, le début d'une nouvelle !



Je suis en train de terminer mes études, j'ai en effet quitté l'Université Catholique de Lille en Mars 2016 et me trouve actuellement en stage chez Bali Circuits, à Bali, en Indonésie.

Je suis donc à la recherche d'un poste à pourvoir dans une agence réceptive afin d'améliorer mes compétences en vente et en production. Le tourisme est ce qui me caractérise, j'ai grandi en voyageant régulièrement avec ma famille puis seule, j'aime le fait d'apprendre chaque jour, de découvrir de nouveaux lieux, de nouvelles personnes et viser de nouveaux défis !