Shanshan YU

Sourcing et achat international;

Développement des produits (accessoires, bagageries, packaging, électroniques, textiles, PLV);

Gestion et coordination des projets;

Négociation des conditions d'achat et optimisation des marges par différents leviers d'achat;

Gestion et rationalisation du panel fournisseur en adéquation avec les stratégies d'achats;

Maîtrise de la chaîne logistique internationale et l'Incoterm 2000;

Trilingue Chinois (mandarin et cantonais), Français, Anglais



Mes compétences :

Analyser et améliorer les performances

Relation fournisseurs

Gestion de projet

Développement produit

Sourcing international

Achats