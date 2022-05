Sharangan KUMARAKULASINGHAM

Avec un DUT Génie Mécanique et Productique et une formation de Manager en Ingénierie d'Affaires, je suis actuellement responsable commercial au sein de JCLIP-PARTNERS et met à profit cette double compétence technique et commerciale. Je suis en charge de développer le business.

JCLIP-PARTNERS est un éditeur de logiciels leader dans la conception de solutions métiers sur mesure destinée aux services généraux, parc automobile, systèmes RH et centre de formations.

Avec une expérience significative de 10 ans nous accompagnons nos clients dans leurs quotidiens avec des solutions leurs offrants des gains de productivité.



Venez nous décourvrir sur



Mes compétences :

Vente

AMESim

Electronique de puissance

Temps réel

Electrotechnique

Grands comptes

Prospection

Automobile

Catia

Mécanique