-organisation du marchandisage

-gestion des stocks

-animation et optimisation des ventes + merch

-analyse des tableaux de bords

-mise en place des plans d'action adapté

-planifier et vérifier le travail de l'équipe

-former et faire évoluer

-faire adhérer l'équipe

-Animation de réunions et groupe de travail



Mes compétences :

Dynamisme

Mode