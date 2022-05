Comédienne américaine en voix-off venue des collines ondulantes de San Francisco, retrouvez-moi en studio à Paris pour l’enregistrement de vos projets audiovisuels en anglais.



Je vous invite a faire un tour de mon site web pour ecouter mes demos voix : http://www.sharon-mann.com/fr/a-propos



- Publicités

- Films institutionnels

- Documentaires

- Doublage



Ma voix mezzo est naturellement claire, chaleureuse, communicative et pleine d’esprit.

Je suis plus active sur le reseau LinkedIn que sur Viadeo : fr.linkedin.com/in/sharonmann



Je reste à votre écoute et m’engage à mettre rapidement en piste vos indications de jeu.



Mon anglais américain et mid-Atlantique s’est révélé idéal pour les voix off de projets destinés aux marchés américains et internationaux.



PUBLICITE :

BNP Paribas, Dior J’adore, Lancôme, Lipton, L’Oreal, Western Union



FILMS INSTITUTIONNELS :

Areva, Dassault Systèmes, GDF Suez, Hertz, Thales, Van Cleef & Arpels, Veolia



NARRATION :

- Himalaya: Terre de Femme by Marianne Chaud

- Tracking the White Reindeer by Hamid Sardar

- Wildwives of Savannah Lane (6 x 52') by Laurent Frapat

- La France Sauvage (10 x 52') by Augustin Viatte, Frédéric Febvre



DOUBLAGE LONG METRAGE :

- Marion Cotillard (Le Dernier Vol)

- Diane Kruger (Forces Speciales)

- Isabelle Nanty (Amelie)

- Michèle Laroque (Le Placard)

- Jennifer Saunders (Entente Cordiale)



DESSIN ANIME :

- Code Lyoko rôles : Jeremie Belpois & Aelita Hopper (Cartoon Network)

- Invisible Network of Kids rôle : Sadie Macbeth (ABC3 Australia)

- Ozieboo! rôle : Nelly for Disney Playhouse



JEU VIDEO:

Ubisoft, Creo and Quantic Dream y compris rôles principaux dans Alone in the Dark 3 & 4, Runaway 3 and Syberia 1 & 2



Mes compétences :

Anglais

Comédienne

Dessin

Dessin animé

Films institutionnels

Voice-over

Voiceover

Voix off

Documentaire