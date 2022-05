Sharon TAHON

Educatrice spécialisée de formation, je réalise la formation de cadre intermédiaire (CAFERUIS).



Dynamique, organisée et dotée d'une grande capacité d'adaptation, je souhaite m'investir au niveau associatif et institutionnel.

je possède de bonnes capacités rédactionnelles et relationnelles. Ainsi je suis à l'aise dans le développement du partenariat et le travail en réseau.

je suis apte à organiser et à faire vivre la cohésion d'équipe.

Sensible à la démarche qualité, je suis attentive au respect éthique et déontologique des projets individuels et collectifs.