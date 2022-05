Actuellement assistante chef de projet dans une ONG à Mae Sot en Thailande dans le cadre de ma 3ème année à l'IPAG Business School, je souhaite m’ouvrir et m'orienter aux métiers du marketing et de la communication à travers une formation en alternance début Septembre 2016 en région parisienne.



Diplôme visé Grade Master II Marketing-Communication-Vente



Mes stages et mon volontariat au sein d'une ONG m'ont permis d'acquérir un bon sens du relationnel, la rigueur, le travail en équipe multiculturelle et l'endurance nécessaire afin de faire vivre un projet.

J'aime le challenge, suis persévérante, et sérieuse.



N'hésitez pas à me contacter si mon profil vous intéresse.



sharone.flussberg@ipag.fr

Skype: sharone.flussberg



Mes compétences :

WordPress

Microsoft Office

Recherche de partenariats

Marketing produit

Gestion événementielle

Travail en équipe

Marketing direct

Études marketing

Marketing stratégique

Marketing

Management

Adobe Photoshop

Sphinx

Développement commercial

Communication

Stratégie de communication