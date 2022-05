Shasha SHI

Je suis actuellement ingénieur consultant chez IPSIS, mon travail est sur le standardisation de HEVC et scable HEVC.



J'ai reçu mon diplôme en Master Recherche en Traitement du signal et de l'image de Télécom Bretagne en 2009. J'ai fait plusieurs Projets à la transmission vidéo et de codage vidéo au cours de mes études de master. D'Avril à août en 2009, j'ai effectuated un stage de cinq mois chez Technicolor où j'ai réalisé un algorithme inventé pour améliorer les performances de H.264/AVC. De Octobre 2009, j'ai rejoint le centre de R & D de France Télécom, travaille dans la modélisation la compression et la reconstruction de la vidéo 3D. Après trois années d'études doctorales, j'ai rejoint IPSIS et de poursuivre le travail de recherche et développent dans le standardisation de HEVC.



Mes compétences :

Programmation orientée objet

Unity

H264

Opengl

MPEG

3d studio max

TCP/IP

Javascript

JPEG

Video codec

Visual studio

SVC

Perl

HEVC

C++/C

Matlab

Script Shell