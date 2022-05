Jeune, dynamique et ayant grandement envie d'apprendre, je recherche un nouvel emploi afin de relever de nouveaux challenges. Au fil de mes formations, j'ai appris à gérer et coacher une équipe de plus de 30 collaborateurs, tout en assurant leurs formations et évolution, ainsi que le suivi du respect des normes de procédures et sécurité. J'ai appris à être rigoureux, autonome et organisé dans mon travail tout en étant toujours positif. Je suis prêt à relever de nouveaux défis et en être à la hauteur !



Shasi SOMASSOUNDIRAME.



Mes compétences :

Solidworks

Management des équipes

Chargé de formation sécurité alimentaire

Relations clients

Dynamique

Gestion de prestataires

Gestion de parc automobile

Coaching d'équipe

Maintenance automobile

Mécanique générale

Conseil commercial

Bureautique

Contrôle financier

Contrôle qualité

Gestion des stocks