Shebabo AUDREY

Titulaire d’un master information et communication médiatisées, j'exerce actuellement la fonction de Chargée de communication à la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne privés non lucratifs (FEHAP).

Avec deux missions successives à la Fédération des APAJH et à l’APAJH Île-de-France entre mars 2009 et mai 2014, je suis sensibilisée aux problématiques de l'économie sociale et solidaire, secteur dans lequel j'ai choisi de poursuivre mon parcours.



Mes compétences :

Conseil

Relations Presse

Communication

Journalisme

Expertise

Community management