Sheherazade FRUCHART

D'une grande rigueur professionnelle et ayant à coeur d’assurer le liant entre les différents acteurs internes et externes à l’entreprise pour une communication fluide et porteuse de projets, j’entends apporter un soutien fiable à la Direction en charge de la Communication.

Disposant d’une réelle capacité à appréhender les enjeux humains au travers d’une écoute active et bénéfique, je suis toujours prête à relever de nouveaux défis.