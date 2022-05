Sheila PRIMARD NÉE COLLINS

MES QUALITES :

~Excellentes qualités relationnelles et organisationnelles ;

~Grande capacité d'écoute et d'engagement ;

~Autonome et rigoreuse.

CE QUE JE PEUX APPORTER A VOTRE ENTREPRISE :

~Faire connaître et apprécier votre entreprise ;

~Concevoir, planifier et piloter vos actions de communication ;

~Développer vos relations avec la presse et les partenaires ;

~Mobiliser et coordonner vos équipes en mode projet ;

~Animer vos réunions, séminaires et salons ; ~Susciter une communication efficace en interne.



Exemples de réalisations:

//Elaboration et mise en oeuvre de nouvelles stratégies marketing et communication ;

//Pilotage de projet (communication ; changement) ;

//Management d'équipe ;

//Pilotage d'études marketing et communication ;

//Relations publiques et développement de partenariats ;

//Animation de workshops de conduite de changement (fr-en);

//Rédaction de supports marketing (fr-en);

//Production de contenu web en français et en anglais ;

//Rédaction de communiqués et dossiers de presse(fr-en);

//Rédaction de propositions commerciales de valeur(fr-en).





Si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Marketing

Communication

Conduite de changement

Relations publiques

Partenariats

Formation