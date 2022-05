Shemetev ALEXANDER

Personnellement, je créé et développé des méthodes suivantes de l'analyse financière:

* Système de matrice d'indicateurs de coefficiental des fins de diagnostic rapide de la situation financière d'une entreprise à la fois interne et externe sur la base d'une approche systématique: la méthode d'Alexander Shemetev (pages 56-83 /c'est le lien vers le livre qui est dans le libre accès pour tous:Alexander Shemetev “Complex financial analysis and bankruptcy prognosis and also financial management-marketing manual for self-tuition book”; the link for reading: http://books.google.ru/books/about/Complex_financial_analysis_and_bankruptc.html?id=iViOsALV23QC&redir_esc=y/ );

* Méthodes de calcul du point critique de la cessation de cash-flows: le modèle de Alexander Shemetev (pages 73-83);

* La méthode de streaming rapprochement de taux d'intérêt et exact taux d'intérêt pour le estimation des coûts des fonds empruntés au calcul de la valeur de WACC (pages 97-107);

* La méthode d'Alexander Shemetev pour d'estimation de la stabilité financière (pages 117-138);

* La méthode d'Alexander Shemetev d'analyse de stabilité financière à travers le prisme des modalités de remboursement des investissements des ajusté à composante du risque (pages 158-181);

* Les périodes de récupération prévision au moyen de approche par scénario (158-166);

* La méthode d'Alexander Shemetev pour de calcul du portefeuille optimal avec les retours de consigne qui améliore Harry Markowitz méthode pour le marché russe (pages 279-283);

* La méthode d'Alexander Shemetev pour de prévision de faillite des entreprises basée sur la synthèse de 42 années d'expérience de Université de Gand (pages 329-357);

* La méthode d'Alexander Shemetev: le modèle de segmentation mono-paramétrique d'une société russe sur le marché (pages 418-429);

* La méthode d'Alexander Shemetev: Modèle segmentaire pour estimer la position des entreprises russes sur le marché (pages 429-435);

* La méthode d'Alexander Shemetev: Modèle de segmentation facteur de sociétés russes au marché (pages 437-474);

* La méthode d'Alexander Shemetev: Multi-segmentaire analyse du marché russe (pages 474-520);

* La méthode d'Alexander Shemetev pour estimer l'indicateur moyen-industriel de la structure de propriété des résultats du processus de production (pages 511-517);

* La méthode d'Alexander Shemetev: Segmentation des marchés de la Russie sur leur capacité; macro-et micro-environnement de marché analyse stratégique modèles (pages 549 – 572);

* La A-matrice méthode d'Alexander Shemetev pour exacte analyse complexe des risqué (pages 585-663);

* Le Alexander Shemetev méthode pour prévoir la probabilité de faillite des banques commerciales sur la base de données d'entrée minimes: la faillite la banque commune, la fiction faillite bancaire, la faillite bancaire à travers de forcé procédures des l'acquisition / fusion (pages 663-704);

* Méthodes pour le complexe anti-crise gestion de l'entreprise;

* Et de nombreuses autres méthodes et modèles.



Mes compétences :

Gestion de projets

Russe

Management

Finances

Finance d'entreprise

Anglais

Finance de marché

Allemand

Enseignement

Finances publiques

C#

Cisco CCNA

Gestion des risques

Internet