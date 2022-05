Shémie MALLE

La vie offre des opportunités aux personnes qui se donnent les moyens de réussir.

Toujours réactive et travaillant en autonomie tout en ayant l'esprit d'équipe.



Je cible les priorités, assure le suivi de chaque dossier jusqu'à sa clôture, j'identifie les besoins et les attentes des clients. J'utilise les ressources et le support de mes collaborateurs pour coordonner les missions qui me sont confiées. Très rigoureuse dans mon travail je mets un point d'honneur à la satistaction de chaque client.



En quête de nouveaux défis professionels.

Je souhaite poursuivre mon évolution au sein d'une structure valorisant le potentiel de chacun.



Mes compétences :

Gestion de projets

Création et mise à jour de bases de données

Reporting d'activités

Microsoft Outlook

Microsoft Office

Baan

Elaboration d'offre commerciale

Gestion administrative

Administration des ventes

Gestion de la relation client

Sage

Gestion des litiges

Proactivité

Elaboration et mise en place de nouvelles procédur

Sage Accounting Software

Microsoft Excel