Sherazade BEHOUH

Chargée de mission formation, Assistante formation idéalement dans le domaine de l’IT.



Forte d'une solide expérience professionnelle qui m’a permis d’allier mon goût de la formation à celui des nouvelles technologies, je souhaite aujourd’hui saisir de nouvelles opportunités.

Compétente dans le travail collectif, autonome, dynamique et adaptable à toute nouvelle situation, j'ai l'ambition de relever de nouveaux challenges au sein d’une entreprise innovante et tourné vers l’avenir.



Mes atouts :

Allier une solide expérience professionnelle dans la formation à travers un parcours cohérent commencé il y a 14 ans en tant que formatrice, puis chargée de projet et enfin en tant que coordinatrice de formation, avec une réelle expertise du Web 2.0 et de ses outils de communication.



Mes différences :

Une Licence RH « Métiers de l’emploi et de la formation », m’ayant permis de maîtriser les connaissances, les méthodes et les outils de la gestion de l’emploi et de la formation les plus récentes.

Une expérience conséquente en tant que coordinatrice de formation au sein de Schneider Electrique ITB, dans un environnement international ou j’ai pu appliquer ces enseignements.



Disponible septembre 2014



Mes compétences :

Gestion de projets

Animation de groupes

Animation de réseau

Développement de projets formation

formation multimédia

Encadrement

Formatrice multimédia

Formatrice Bureautique

Formation bureautique

Chargé de projet

Internet

Formation

Conseil