Shérazade SAHLI

Diplomée d'un BTS ASSURANCES, j 'ai réalisé la première partie de mon parcours professionnel dans ce domaine à différents postes de gestionnaires sinistres auto, risques divers et depuis 7 ans en qualité de conseillère en clientèle en agence commerciale.

Curieuse et passionnée, je m'intéresse à des domaines différents notamment l'organisation de voyages,

la politique, la mode, le sport et avant tout les rencontres humaines à travers mon métier de conseillère ou dans ma vie personnelle.



Mes compétences :

ANIMATRICE POUR ENFANTS

SUIVI DES NOUVEAUX COLLABORATEURS

NEGOCIATION COMMERCIALE

GESTIONNAIRE SINISTRES