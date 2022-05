Sherine GHARBI

Mes trois années d’expérience au poste de conseillère de vente m’ont permis d’acquérir une passion et une rigueur dans le domaine du merchandising.



J’apprécie les challenges ainsi que le travail d’équipe et je suis curieuse d’améliorer mes connaissances auprès de mes collaborateurs.



Sérieuse et organisée je souhaite mettre à profit mes compétences afin de valoriser l’identité visuelle des marques auprès des clients.



Mes compétences :

Merchandising

Apprentissage rapide

Mode

Travail en équipe

Organisation