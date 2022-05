Sherley RAFFIN-CALLOT

Jeune diplômée, je suis passionnée par le secteur de l'urbanisme et plus largement de l'immobilier



En effet, concevoir, conduire, participer à la mise en œuvre des projets d’aménagement d’espaces publics, de développement local (communal, intercommunal, etc.), des équipements, le tout respectueux de l’homme et de son environnement sont, pour moi, de véritables objectifs attrayants.



De plus, dans le cadre de l’obtention de ma licence, j’ai fais le choix de rédiger un mémoire ayant pour thème l’urbanisme et comme sujet « La sur-urbanisation du littoral PACA ».

L’écriture de ce mémoire et mes recherches approfondies n’ont cessé de confirmer la voie vers laquelle je m’engage.



Mon parcours atypique révèle une forte détermination et une volonté de toujours donner le meilleur de moi-même.



Mes compétences :

Urbanisme

Juridique

Immobilier

Contentieux

Copropriété