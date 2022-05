Quel que soit la nature de votre projet d’optimisation des dépenses, SHERPA PURCHASING, fort de ses interventions dans des entreprises comme la vôtre, vous accompagne pour vous faire faire des économies récurrentes. C’est notre métier,

Notre vocation opérationnelle, notre pragmatisme et notre expérience nous permettent de vous chiffrer des alternatives d’achats. Nous adaptons notre mode d’intervention pour vous livrer un projet sur mesure, qui vous permette de décider de la meilleure solution possible :



- Un projet de REDESIGN TO COST, quand parfois l’étude du fonctionnement montre la nécessité de redéfinir le périmètre pour réaliser le projet d’économie souhaité…

- Un projet de MAKE OR BUY, quand vous vous posez la question de savoir quand faire soi-même et quand sous-traiter…

- Un projet de RENEGOCIATION de vos contrats, quand il devient nécessaire de renégocier les contrats fournisseurs dans vos frais généraux, dans la location de véhicules, dans la téléphonie, dans le service de nettoyage, de Facility management…

- Un projet de D’OPTIMISATION de vos processus d’achats, quand vous souhaitez rendre vos processus d’achats plus efficaces, être accompagné dans le diagnostic et l’optimisation des dépenses,



CE QUE VOUS GAGNEZ

- un temps précieux dans la définition de vos projets et dans leur mise en œuvre

- Un renfort de compétences : vous disposez de ressources complémentaires et spécialisées tout en restant libre bien évidemment des décisions à prendre.

- Une intervention rentabilisée dès la premier année : Notre modèle économique s’adapte à votre type de projet (au succès, prestations…), il n’ y a pas de risques de payer des rapports sans résultats et nous adaptons notre mode de d’intervention à votre projet.