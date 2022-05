Sherrine SIDHOM

En alternance avec la CNQAOS de Bordeaux (école des assistantes

dentaires) Je suis à la recherche d'un chirurgien dentiste pour me prendre en alternance pendant 18 mois.

J’ai choisi la voie de l’alternance afin de pouvoir mettre en application sur le terrain les

connaissances assimilées en cours.



Cette décision professionnelle est motivée par le fait d’exercer un métier ou j’apprécie la

complémentarité entre le médical et les relations humaines.

De plus ce métier implique d’avoir une excellente présentation, de la précision, être soucieuse de

l’hygiène et volontaire et ce sont des valeurs que je partage pleinement.



Mes compétences :

Bon relationnel

Créative

Motivée

Relationnel

Rigoureuse