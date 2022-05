Sheryne CHAIEB

Bonjour étant en recherche très actif d’un futur poste en tant que secrétaire/ hôtesse d’accueil/ standardiste.

Ayant une experience de 7 ans dans le métier je saurais faire valoir parfaitement l’image de l’entreprise de mon futur employeur.

Je suis une personne trés humaine, ayant une parfaite aisance relationnelle avec les clients, personne très motivée, travailleuse, ponctuelle... je vous laisse me découvrir plus lors d’un éventuel futur entretien.



A très vite.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Secrétariat

Appels sortants

Accueil physique et téléphonique

Gestion du courrier