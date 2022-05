Bonjour à tous!



Notre société est une usine spécialisée dans la fabrication des produits extérieurs possédant des techniques de hautes perfomances. La conception humaine est mise en avant dans la fabrication des parasols.



Le parasol avec trois couches a déjà obtenu le brevet (dont le numéro est 2011021900033780). Ce parasol muni de trois fonctions résiste au vent, à la pluie et au soleil. Sa première couche permet à l'usager de se mettre à l’abri du vent. Quant à sa deuxième et sa troisième couches, elles permettent de se mettre à l’abri du soleil et de la pluie. Ainsi, ce parasol est résistant au soleil, aux rayons ultra-violets et aux pluies.



Selon le principe de la convection de l'air, le transfert de la chaleur est transformé en convection de chaleur entre la deuxième et la troisième couches. La couche d’isolation thermique permet au parasol d’être capable d'intercaller/de repousser la chaleur. Par conséquent, ce parasol apparaît comme un leader technologique sur le marché. Il apporte une protection supplémentaire/particulière aux personnes qui travaillent ou se reposent en plein air. Il représente aussi un produit pouvant remplacer les parasols, les parapluies publicitaires, les parapluies de cour, les parapluies de loisirs, les parasols de plage sur le marché. Ce produit peut être utilisé pour la police de la circulation, les places de loisirs, les hôtels, les jardins etc.



