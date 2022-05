Titulaire d’un master professionnel en logistique spécialité gestion des flux, certification du Lean Six Sigma et Prince 2, en train de cherche un poste dans la logisitque industrielle



Mes compétences :

Six Sigma

SPSS

SAP CRM

PRINCE2

Microsoft Word

Microsoft Visio

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

ERP (Navison)

TPM

5S

Management

Gestion de projet

Planification