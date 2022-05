Shili KAIS

Bonjour : Madame Monsieur : nous sommes une société exportatrice tunisienne. nous Exporté tous les produit d'art artisanal. Notre produit destinée pour la Décoration intérieur et extérieur pour les hôtels les jardins les Villas et les restaurant. notre Société fabrique et exporté la Fouta tunisienne. Notre Société agrée par l'office de L'artisanat tunisien. pour la Fouta , Nous travaillons avec des artisans ayant gardé des Techniques ancestrales de tissage, teinture, broderies, perlage... Tous nos articles sont Tissés et Brodés main dans des matières naturelles telles que la soie, le coton, la laine, Le lin ou le cachemire.

Nos produits : Fouta, dessus de lit, plaid, nappes, écharpes... des articles Qui viennent Enrichir d'une pointe de raffinement et de couleurs les Vitrines de nos partenaires...

Nous sommes très intéressants de vous exporter notre produit.

Nous sommes à votre disposition pour une future collaboration.

Nous somme à votre disposition pour fixer un rendez-vous afin de vous Présenter Nos Produit.

Dans l'attente de votre part veuillez agrée mes salutation distingues Cordialement.

NB : (nos prix sont très bien étudiés à l'export)

NB : (nous créons et fabriquons sur-mesure)

