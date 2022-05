Shilpa PATEL

DOMAINES DE COMPETENCES



Commercial

Renseignements à la clientèle

Prise de commandes téléphoniques

Règlement de certains litiges

Gestion des commandes de fournitures de bureau

Négociations fournisseurs

Préparation et suivi d’Appel d’offre

Technique

Tenue des plannings techniques

Contrôle d’émission des factures

Réception, préparation et expédition des matériels après réparations

Gestion de l’organigramme de clés.

Rédaction des comptes rendus de chantier.

Rédaction des fiches technique

Informatique

Secrétariat courant

Mise à jour du planning de présence

Gestion des formations

Mise en place de formulaires

Gestion du stock des consommables informatiques

Suivi budgétaire

Logistique

Suivi des réceptions et expéditions

Gestion informatique de l’inventaire matériel

Préparation et expédition des brochures et gadgets

Gestion physique et informatique du Stock brochures et gadgets

réparation des documents Administratifs (BL, Facture proforma..)

Gestion des archives



Mes compétences :

Dynamisme

Rigueur

Autonomie