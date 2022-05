Shimron ARICH

Nous vous présentons le traitement ALSHIMY afin de participer à l’atteinte des objectifs en qualité d’experts dans le domaine maritime de l'automobile et de l'aviation.

Dans le cadre de notre mission, notre traitement permet la réduction de l’évaluation des coûts de réparation, la diminution du temps d’intervention, l’amélioration et la simplification de la gestion des dossiers, la diminution du nombre d’intervenants, la facilité du contrôle et du suivi des travaux et la préconisation des mesures préventives.

Le traitement ASHIMY est un processus de haute technologie, sans téflon ni silicone, sans céramique, basé sur une finition de polymérisation et de nanotechnologie, conforme aux normes C.E. environnementales, complètement bio dégradable à l’eau claire.

Nous intervenons dans le cadre d’une repeinte totale ou partielle d’un yacht d'une automobile ou d'un avion et en traitement préventif.

Notre procédé permet de réaliser une économie de 80% sur le coût d’une repeinte totale ou partielle d’un yacht,d'une automobile ou d'un avion, Il permet d’éviter les frais supplémentaires tels que le grutage, calage sur l’aire de carénage et montage de l’échafaudage ainsi que la pose du cocon pour un yacht,ou pour un avion et la preparartion et les protections avant de faire une repeinte pour une automobile.

Peu importe, l’état du support : problèmes de décoloration, problèmes de porosité, rayures suivant la profondeur, peinture peau d’orange, taches récalcitrantes sur le marbre, le granite, le corian, décoloration des vernis sur le bois, rayures sur les vitres etc…

Notre traitement est capable de :

- restituer un résultat identique à celui du support initial sortie usine ou chantier - obtenir un effet miroir, effet brillance, effet hydrophobe et lipophobe - dont la durée est garantie 24 mois

et ce, grâce à ses composants et à une maîtrise parfaite de la méthodologie d’application en 3 phases de préparation du support puis par une finition polymérisation et nanotechnologie.

Notre délai d’intervention est rapide (48h minimum) et le traitement en lui-même est très court dans le temps avec une immobilisation de votre bien très courte.

De plus, certaines marques de yachts prestigieuses s’intéressent au processus afin de pallier à leur garantie chantier.

Notre traitement est hautement recommandé : les composants du processus Alshimy sont complètement et totalement différents des composants utilisés pour le « polish ».

Concernant la méthodologie d’application, les brevets sont déposés.

Alshimy est référencée par la Compagnie d’Assurance ANP.

En octobre 2013, Alshimy a été nominé au Grand Prix de l’Innovation par MERIDIEN MAG .

