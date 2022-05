Shirine AHRABI

Mon cursus aux langues Orientales m'a formé à un environnement multiculturel, généralisé sur le Moyen Orient et spécialisé sur l'Iran et l'Asie Centrale. Travailler avec l'étranger ou à l'étranger et servir d'interface entre les pays et les personnes était pour moi une évidence dont le but était de mettre à profit mes expertises de ces zones.

Dès la fin de mes études j'ai été recrutée par une société touristique iranienne, propriétaire d'une chaine d'hôtel en Iran, qui venait d'ouvrir un bureau à Paris et qui cherchait à ouvrir son marché à l'Europe.

J'ai travaillé pour leur compte 8 ans, à servir d'interface entre les agences françaises et eux, à coordonner le lancement de leurs produits et de leur marque, à développer leur réseau, à faire connaître leur pays et créer et suivre des évènements destinés au lancement du tourisme dans leurs régions, a développer leur Chiffre d'affaire et la profitabilité de la zone.

En 2005, j'ai créer une société de représentation d'organismes étrangers, un peu dans le même schéma que la structure précédente. Ma tache est d'obtenir de nouveaux contrats de représentations, d'aider les entreprises iraniennes et françaises à mieux se comprendre et à collaborer, a les assister, à trouver de nouveaux débouchés commerciaux, à superviser l'interface systématiquement et à développer leur action commerciale en augmentant leur profitabilité.

Je travaille aujourd'hui avec l'IRAN, L'OUZBEKISTAN ( + les 4 autres républiques d'Asie centrale), le Liban, la Syrie, la Jordanie, l'Algérie et mon réseau continu à se développer

Ma parfaite connaissance de ces cultures et des langues, ma mobilité, facilitant cela.



