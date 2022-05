Shirine FEIST

Ma principale qualité est la polyvalence: Au sein de mon poste actuel, j'ai l'opportunité de m'épanouir à travers de nombreuses missions de commercialisation, marketing et communication.



Grace à mon parcours scolaire et une première expérience professionnelle dans l'événementiel, j'ai acquis notamment des qualités d'organisation et la rigueur indispensable qui est l'un des facteurs clés pour réussir dans le métier de Charter Broker. En effet, ce métier nécessite une bonne résistance au stress et une réactivité sans faille pour gérer les nombreux imprévus de dernière minute tout au long de la saison.



Mes compétences :

Tourisme

Marketing

Vente

Logistique

Yachting

Nautisme

Développement commercial

Communication

Gestion de la relation client

Organisation du travail