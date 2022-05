Motivée et sérieuse, je suis à la recherche d'un poste de responsable administratif et financier dans lequel je pourrais m'investir. J'aime le travail d'équipe et c'est pourquoi je m'épanouirai dans une entreprise à taille humaine.



Mes compétences :

US GAAP

Servantissimmo

Sage Accounting Software

Oracle

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel