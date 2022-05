Shirley BLEIVAS

Admise en 3ème année au sein du cursus Ingénieure Alimentation & Santé à l’Institut Polytechnique LaSalle Beauvais, je souhaite réaliser un apprentissage pour une durée de 36 mois et suis disponible immédiatement. Passionnée de nutrition, mon objectif est de contribuer à la croissance et à l’évolution des entreprises agroalimentaires spécialisées dans le domaine de la nutrition. Je recherche un poste en Recherche & Développement et/ou Marketing produits, dans le cadre d’une collaboration dès la rentrée 2014.



De formation diététicienne, j’ai acquis une expérience professionnelle significative notamment lors d’un stage chez Nestlé Home Care, dans le domaine de la nutrition entérale à domicile. Cette expérience m’a permis de développer mon esprit analytique ainsi que ma connaissance du terrain et des produits tels que les compléments alimentaires.

Au cours d’un stage au CHU de Nice, j’ai réalisé un carnet de recettes originales, en collaboration avec d’autres stagiaires, pour des personnes ayant des troubles de la déglutition. Grâce à la réussite des essais pilotes de ces recettes, j’ai validé les produits auprès de l’équipe de diététiciens, sur des critères nutritionnels et organoleptiques, et notamment au niveau de la texture.

Cette expérience a renforcé mon analyse nutritionnelle et me permet aujourd’hui d’être une spécialiste de l’alimentation.



Proactive, efficace en équipe et autonome, je m’adapte rapidement à un nouvel environnement de travail. Ces atouts associés à mon expertise en nutrition me permettront d’être rapidement opérationnelle dans les missions agroalimentaires.



Mes compétences :

Sens du relationnel développé

Gestion de projet

Proactivité

Autonome et efficace en équipe

Analyse nutritionnelle

Connaissance en nutrition humaine

Alimentation Santé