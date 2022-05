Shirley CHAILLOU

Expérience de 5 ans dans le secteur de l'emballage pharmaceutique/cosmétique.Je suis actuellement dans le secteur du vin.

J'adore la relation clients et la gestion des clients. J'aime être force de proposition,... les échanges, les challenges

Je suis également à l'écoute d'opportunités sur d'autres métiers où il y a beaucoup de relationnel : Tourisme., hôtellerie, j'aimerai qu'on me lasse ma chance car les diplômes ne font pas tout



Mes compétences :

Relationnel

Établissement des documents exports

Réservation logistique

Gestion clients

Détection du besoin clients

Connaissance culturel du marché

B to B

Connaissances des incoterms

Aime le challenge, la négociation commerciale