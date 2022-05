Shirley DA MATHA SANT'ANNA

Après un BTS Commerce International anglais /espagnol, j'ai suivi la formation CIGE de la CCI de Limoges qui m'a permi d'acquérir une expérience professionnelle (Cerdec)et d'obtenir mon Certificat d'Anglais des Affaires.

Après cette formation, j'ai travaillé quelques années (de 2000 à 2006) en intérim comme téléactrice,sécrétaire, opératrice de saisie, assistante commerciale à Limoges (Kéops Infocentre, Western Union, Sofrance, Madrange, etc). J'ai appris différentes choses et me suis enrichie. L'intérim m'a forgée d'où ma grande capacité à apprendre et à m'adapter rapidement.

De 2004 à 2006, j'ai pu développer mon potentiel chez LCM en tant qu'assistante export et achats. J'ai payé très cher ma naïveté et ma sensibilité à l'époque.

J'ai pu rebondir en 2007 chez Raoul Lalet au service commercial (Cf descriptif dans mon parcours. Mais, dans le contexte actuel de la crise, me voilà une fois encore sur la touche.

Mais, avec ma combativité et ma force de caractère, je vais certainement rebondir encore une fois.



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

Assistante commerciale

Commerciale

Export

Import

Import Export

Relation Clients

relation clients fournisseurs

Transports

ventes