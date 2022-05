Shirley DRATLER

HOME - conseil & décoration

Décoratrice d'intérieur sur Lyon et sa région.

Spécialisée en homestaging et valorisation d'espace.

Airbnb decor - partenaire Luckey Homes (conciergerie Airbnb)



Demande de renseignement:

shirleyhomedecor@gmail.com

www.shirleyhomedecor.com

Insta: @personal_brocanteuse



BY LIS:

Designer et gérante de la marque BY LIS Bijoux.

Création et développement de la marque en France et à l'étranger.

1 site marchand :Array

1 boutique en nom propre : BY LIS - 3 rue de Sèze - 69006 Lyon



Demande de renseignement :

contact@by-lis.com

www.by-lis.com

Instagram: @by_lis



Mes compétences :

Homestaging Design

décoratrice d'interieur

coach en décoration