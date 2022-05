Shirley FORTIER

Après m'être intégrée dans un parcours professionnel commerciale notamment au sein de la Société Générale et plus particulièrement, dans le secteur d'activité de la bureautique. je décide de me spécialiser dans le domaine de la satisfaction client, et l'amélioration de processus par le biais du management grâce à mon Master Qualité Relation Client que j'effectue actuellement chez Total pour deux ans. Ma volonté de découvrir cette notion de qualité et de management me permettront d'avoir une vision transversale de l'univers client et de la relation personnalisée que nous lui apportons aujourd'hui. C'est pourquoi il m'est nécessaire de me positionner de l'autre coté de la négociation client. Je suis ouverte à toute proposition professionnelle pouvant donner lieu à enrichir à la suite de mon master.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Merchandising

Microsoft Access

Internet

Bug Tracking System

Gestion de la relation client

Travail en équipe

Rédaction

Autonomie professionnelle

Gestion des conflits

Planification

Organisation professionnelle

Prospection commerciale

Téléprospection

Négociation commerciale

Négociation contrats