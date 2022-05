Shirley GHOUMRASSI

Bonjour,



GNB Events est une agence événementielle et de tourisme d'affaire sur la région PACA, Lyonnaise et montagne, immatriculée à ATOUT France : IM13130025 (Licence d'organisation de séjours et de voyages)



Nous mettons en oeuvre notre savoir-faire autour de 3 pôles :



Événementiel :



- Team Building

- Lancement de produit

- Soirée de gala

- Utilisation de nouvelles technologie (video-mapping, sol interactif, etc)



Tourisme d'affaire :



- Organisation de séminaire en France et à l'étranger

- Organisation de convention

- Organisation de séjour incentive



Prestataire technique :



- Sonorisation

- Lumière (sur batterie)

- Audiovisuel



http://www.gnb-events.fr/

http://www.gnb-animation.fr/

http://www.gnb-technique.fr/



GNB Events c'est :



- Gain de temps

- Nouvelles idées

- Budget Respect



Notre satisfaction, être à l'écoute de vos besoins, répondre rapidement et efficacement à vos attentes, vous guider, pour faire de votre événement un moment d'exception !