Shirley GROS

De tempérament d'entrepreneur, forte d'une expérience réussie et significative en management, j’ai occupé plusieurs postes à responsabilités pendant 10 ans j'ai ainsi pu pratiquer les métiers inhérents à ce secteur.



Rompue au management, dynamique, organisée et de contact agréable, je suis prête à relever un nouveau challenge, c'est par ma parfaite connaissance d'animation d'un point de vente en tant que de Directrice Adjointe de magasin - sans oublier mes expériences terrain en tant que Manager que je saurais faire évoluer les indicateurs de la performance dans le respect, bien entendu, de la politique et la stratégie commerciale d’un groupe ou d’une enseigne.



Si mon sens du commerce et ma culture de résultat me permettrons d'être une véritable force de proposition pour une entreprise, c'est par mon professionnalisme, mon niveau d'exigence, mon écoute active que je saurais mobiliser pleinement les équipes sur des plans d'actions clairs.



Mes compétences :

Management

Ponctuelle

Merchandising

Force de proposition

commerce

Dynamique

Sociable

Gestion des stocks

Livraison

Challengeuse

Recrutement

Formation

SERVICE APRÈS VENTE