Siegfried JENSEN

Ingénieur commercial pour une grande société international de distribution de réactifs, matériels et consommables pour laboratoires, je suis plus particulièrement spécialisé sur les laboratoires de recherches type CNRS, INSERM, INRA, les CHU, EFS et les grands comptes biotechnologies.



Je suis en charge de la promotion, la vente et le conseil technique sur une gamme variée de produits de laboratoire mais reste plus particulièrement intéressé par les biotechnologies. Dans ce cadre , je suis régulièrement formé par de grands fabricants comme GE Healthcare, Pall, Thermo, Quanta Biosciences, Merck Milliport ...



Ma vie s'anime dans un savant équilibre entre travail, vie de famille (marié, 2 enfants), surf tout au long de l'année, pelote basque (2 à 3 tournois par an) et partage entre amis.



Mes compétences :

Biotechnologie

Biochimie

Biologie moléculaire

Chimie organique

Commercial

Chimie analytique

Veille concurrentielle

Vente complexe

Bureautique

Vente

Life sciences