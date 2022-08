Sihame MAUGEAIS

Dynamique,de nature positive j'aime relever des défis ,de nouveaux challenges professionnels dans le domaine commercial

J'ai une formation banque et assurances ,et j'évolue dans ce domaine d'activité depuis 16 ans

Ce milieu commercial est riche de métiers et offre de nombreuses perspectives permettant d'élargir ces compétences

Mes objectifs sont simples: c'est toujours avancer, apprendre,et assouvir ma curiosité



Mes compétences :

Banque (produits financiers:crédits consommation,i

Assurance IARD+PERSONNE

Pilotage commercial

Management d'équipes commerciale