Simon GALINEAU

Amoureux de la nature et conscient que nos activités, notamment agricoles menacent l'équilibre de la nature et la biodiversité, je souhaite mettre mes compétences au service d'actions qui visent à améliorer nos pratiques pour réduire notre impact sur l'environnement.



Mes compétences :

Biologie animale

Agriculture polyculture élevage

Agriculture biologique

Biologie végétale

Ecologie

Apiculture

Protection de l'environnement

Agronomie

Agriculture durable

Biodiversité

Développement durable

Vente directe

Diagnostic social, économique et environnemental